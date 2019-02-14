Суд продлил арест 5 экс-"беркутовцев"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53163 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128538 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128809 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117791 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Суд продлил арест 5 экс-"беркутовцев"

Суд продлил арест 5 экс-"беркутовцев"

Киев  •  УНН

 • 7249 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей пяти бывшим служащим подразделения "Беркут" Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтури и Олегу Янишевскому. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.

"Было принято решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля", - отметил адвокат.

По его словам, следующее заседание суда назначено на 5 марта.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-"беркутовцам".

Ранее сообщалось, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории "ДНР" и "ЛНР".

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