Суд продлил арест 5 экс-"беркутовцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей пяти бывшим служащим подразделения "Беркут" Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтури и Олегу Янишевскому. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.
"Было принято решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля", - отметил адвокат.
По его словам, следующее заседание суда назначено на 5 марта.
Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-"беркутовцам".
Ранее сообщалось, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории "ДНР" и "ЛНР".