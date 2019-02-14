Суд продлил арест 5 экс-"беркутовцев"

"Было принято решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля", - отметил адвокат.

По его словам, следующее заседание суда назначено на 5 марта.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-"беркутовцам".

Ранее сообщалось, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории "ДНР" и "ЛНР".