Суд продовжив арешт 5 екс-"беркутівцям"

"Було прийнято рішення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14 квітня", - зазначив адвокат.

За його словами, наступне засідання суду призначене на 5 березня.

Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.

Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території “ДНР” і “ЛНР”.