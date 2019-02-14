Суд продовжив арешт 5 екс-"беркутівцям"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою п'ятьом колишнім службовцям підрозділу "Беркут" Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янишевському. Про це повідомив адвокат обвинувачених Олександр Горошинський у коментарі кореспонденту УНН.
"Було прийнято рішення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14 квітня", - зазначив адвокат.
За його словами, наступне засідання суду призначене на 5 березня.
Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території “ДНР” і “ЛНР”.