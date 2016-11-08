Суд продолжит рассмотрение дела экс-беркутовцев 10 ноября

Отметим, что сегодня в ходе судебного заседания было допрошено потерпевшего Святослава Колесникова, который, по его словам, получил пулевое ранение в плечо утром 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По словам потерпевшего, выстрел в него было совершено из гостиницы "Украина", однако прокуратура отметила, что в него стреляли со снежных баррикад.

Баллистическая экспертиза показала, что пуля была выпущена в пострадавшего с вооружения "беркутовцев". При этом адвокат обвиняемых заявил, что баллистическая экспертиза может быть не верной.

Суд решил провести 15 ноября отдельное заседание по вопросу баллистических экспертиз.

Судебное заседание по делу пятерых "экс-беркутовцев" продолжится 10 ноября в 11.30.

Как сообщал УНН, суд продлил арест в отношении пяти экс-беркутовцев до 25 ноября.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".