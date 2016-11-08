Суд продовжить розгляд справи екс-беркутівців 10 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва у кримінальній справі щодо п’ятьох "екс-беркутівці" в Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського сьогодні допитав постраждалого та взяв перерву до 10 листопада, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, що сьогодні у ході судового засідання було допитано потерпілого Святослава Колеснікова, який, за його словами, отримав кульове поранення в плече зранку 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
За словами потерпілого, постріл в нього було здійснено з готелю "Україна", проте прокуратура зазначила, зо в нього стріляли зі сніжних барикад.
Балістична експертиза показала, що куля була випущена в постраждалого з озброєння "беркутівців". При цьому адвокат обвинувачених заявив, що балістична експертиза може бути не вірною.
Суд вирішив провести 15 листопада окрема засідання щодо питання балістичних експертиз.
Судове засідання по справі п’ятьох "екс-беркутівців" продовжиться 10 листопада об 11.30.
Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт щодо п’яти екс-беркутівців до 25 листопада.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.