Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Савченко после обеда

"Заслушав мнение участников процесса, суд откладывает заседание на 15 часов, чтобы предоставить возможность ознакомиться с материалами дела. Что касается переноса судебного заседания на другую дату, суд будет рассматривать этот вопрос в 15 часов", - сказал судья Марьян Головчак.



Стоит отметить, что в ходе заседания адвокаты Савченко просили отложить рассмотрение ходатайства о продлении ей меры пресечения на 25-26 октября из-за отсутствия трех адвокатов, а также из-за того, что завтра Апелляционный суд Киева должен рассмотреть жалобу на предыдущее решение суда о продлении Савченко меры пресечения. Кроме того, присутствующие три адвокаты не смогли ознакомиться с материалами ходатайства из-за несвоевременного их поступления со стороны прокуратуры.



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Напомним, вчера Шевченковский районный суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения Надежды Савченко содержания под стражей на 23 октября.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 30 октября.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.