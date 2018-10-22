Суд переніс засідання щодо продовження арешту Савченко на 23 жовтня
Київ • УНН
КИІВ. 22 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд переніс розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Надії Савченко на 23 жовтня, передає кореспондент УНН.
“Заслухавши думку учасників процесу, суд клопотання захисників задовольняє, відкладає розгляд судового засідання, клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу на 23 жовтня, о 10-й годині”, — повідомив слідчий суддя.
Так, з різних причин на засідання не з'явилися захисники Савченко. Зокрема, адвокат Олександр Тананакін перебуває у Сєверодонецьку Донецької області. Адвокат Олександр Шадрін наразі перебуває в Харкові. Захисник подав клопотання про перенесення засідання. Крім того, Савченко повідомила, що сьогодні о 14:00 їй призначено огляд лікаря через травму коліна.
У свою чергу прокурори просили продовжити розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Надії Савченко. Вони запропонували призначити безплатного захисника.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою до 30 жовтня.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.