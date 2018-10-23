Суд продовжить розгляд клопотання про продовження арешту Савченко після обіду

"Заслухавши думку учасників процесу, суд відкладає засідання на 15 годину, щоб надати можливість ознайомитися з матеріалами справи. Що стосується перенесення судового засідання на іншу дату, суд розглядатиме це питання о 15-й годині", - сказав суддя Мар'ян Головчак.



Варто зазначити, що в ході засідання адвокати Савченко просили відкласти розгляд клопотання про продовження їй запобіжного заходу на 25-26 жовтня через відсутність трьох адвокатів, а також через те, що завтра Апеляційний суд Києва має розглянути скаргу на попереднє рішення суду щодо продовження Савченко запобіжного заходу. Крім того, присутні три адвокати не змогли ознайомитися з матеріалами клопотання через невчасне їхнє надходження з боку прокуратури.



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Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд переніс розгляд клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу Надії Савченко тримання під вартою на 23 жовтня.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою до 30 жовтня.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.