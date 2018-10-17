Суд назначил к рассмотрению дело в отношении Розенблатта и Полякова на 23 октября

По сообщению суда, подготовительное заседание назначено на 10:30 23 октября этого года. Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Елены Первушиной.



Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт по "янтарной делу" в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц.



В феврале 2018 года НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.



19 июня 2017 года детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.



По данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта.



Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта.