Суд назначил к рассмотрению дело в отношении Розенблатта и Полякова на 23 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Голосеевском районном суде Киева 23 октября состоится подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению народных депутатов Украины Борислава Розенблатта и Максима Полякова, а также еще четырех человек в получении предложения и получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на данные суда.
По сообщению суда, подготовительное заседание назначено на 10:30 23 октября этого года. Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Елены Первушиной.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт по "янтарной делу" в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц.
В феврале 2018 года НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.
19 июня 2017 года детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта.
Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта.