Суд призначив до розгляду справу щодо Розенблата і Полякова на 23 жовтня

За повідомленням суду, підготовче засідання призначено на 10:30 23 жовтня цього року. Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Олени Первушиної.



Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.



У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.



19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.



За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.



Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.