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Суд призначив до розгляду справу щодо Розенблата і Полякова на 23 жовтня

Суд призначив до розгляду справу щодо Розенблата і Полякова на 23 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Голосіївському районному суді Києва 23 жовтня відбудеться підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням народних депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова, а також ще чотирьох осіб в отриманні пропозиції та отриманні неправомірної вигоди, передає УНН з посиланням на дані суду.

За повідомленням суду, підготовче засідання призначено на 10:30 23 жовтня цього року. Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Олени Первушиної.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.
 
У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення. 

19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. 

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата. 

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