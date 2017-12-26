Суд назначил к рассмотрению обвинительный акт относительно проректора НАУ Харченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт относиетльно проректора по научной работе Национального авиационного университета Владимира Харченко и других фигурантов по факту вымогательства и получения взятки, передает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"По результатам подготовительного судебного заседания в указанном уголовном производстве 22.12.2017 Печерским районным судом г. Киева назначено к судебному разбирательству в судебном заседании уголовное производство по обвинению Харченко В.П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 УК Украины, Крыжановского С.В. - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, и Бойчука М.А. - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.
Однако обеспокоены тем, что по неизвестным, учитывая объявления только вводной и резолютивной части решения суда, основаниям суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о вызове свидетелей, которые были допрошены на предварительном расследовании и дали показания об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ завершило досудебное следствие по делу взяточничества экс-ректора НАУ
Кроме того, отметили в САП, суд смягчил меры обвиняемым. В частности, Харченко суд изменил частичный домашний арест с ношением электронного браслета на личное обязательство и разрешение выезжать за пределы Киева.
Экс-чиновнику Службы внешней разведки суд изменил залог в сумме 5 млн грн на личное обязательство. Третьем фигуранту дела суд разрешил передвигаться по Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвинительный акт в отношении бывшего и.о. ректора НАУ будет передан в суд в январе
Напомним, в феврале 2017 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко и других лиц по факту вымогательства и получения 100 тыс. евро взятки.
По данным НАБУ, после получения 100 тыс. евро взятки от бывшего работника НАУ за возобновление его и других незаконно уволенных работников, были задержаны исполняющий обязанности ректора университета и руководитель одного из адвокатских объединений г. Киев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харченко избрали частичный домашний арест
В дальнейшем по результатам проведенного досудебного расследования в ноябре 2016 года установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, по результатам предварительного расследования установлено, что в указанных событиях бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 года умышленно с личными мотивами не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.