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Суд призначив до розгляду обвинувальний акт щодо проректора НАУ Харченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва призначив до розгляду обвинувальний акт щодо проректора з наукової роботи Національного авіаційного університету Володимира Харченка та інших фігурантів за фактом вимагання та отримання хабара, передає УНН з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Суд призначив до розгляду обвинувальний акт щодо проректора НАУ Харченка

“За результатами підготовчого судового засідання у вказаному кримінальному провадженні 22.12.2017 Печерським районним судом м. Києва призначено до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням Харченка В.П. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 КК України, Крижанівського С.В. — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, та Бойчука М.О. — ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Однак занепокоєні тим, що з невідомих, з огляду на оголошення лише вступної та резолютивної частини ухвали суду, підстав суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про виклик свідків, які були допитані на досудовому розслідувані та дали покази про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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Крім того, зазначили у САП, суд пом’якшив запобіжні заходи обвинуваченим. Зокрема, Харченку суд змінив частковий домашній арешт з носінням електронного браслета на особисте зобов’язання і дозволи виїжджати за межі Києва.

Екс-посадовцю Служби зовнішньої розвідки суд змінив заставу у сумі 5 млн грн на особисте зобов’язання. Третьому фігуранту справи суд дозволив пересуватися Україною.

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Нагадаємо у лютому 2017 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка та інших осіб за фактом вимагання та отримання 100 тисяч євро хабара.

За даними НАБУ, після отримання 100 000 євро хабара від колишнього працівника НАУ за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників, було затримано виконувача обов’язків ректора університету та керівника одного із адвокатських об’єднань м. Києва.

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У подальшому за результатами проведеного досудового розслідування у листопаді 2016 року встановлено особу, яка організувала та керувала вчиненням указаного злочину, яким виявився колишній високопосадовець Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майор у відставці.

Крім цього, як повідомили у прес-службі, за результатами досудового розслідування встановлено, що до указаних подій колишній виконувач обов’язків ректора зазначеного навчального закладу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету.

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