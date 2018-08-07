Суд лишил свободы мужчину за убийство матроса ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Суд признал виновным мужчину в убийстве по неосторожности матроса Военно-Морских сил Украины и приговорил его к лишению свободы на срок до четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"Судом 42-летнего мужчину признано виновным в непредумышленном убийстве матроса ВМС Украины, которое произошло в августе прошлого года в с. Егоровка. Он приговорен к 4 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Прокуроры Раздельнянской местной прокуратуры поддерживали публичное обвинение в суде в отношении подозреваемого в совершении убийства по неосторожности - ч. 1 ст. 119 УК Украины.
Обвиняемый своей вины не признавал. Однако суд предоставил правовую оценку собранным во время досудебного расследования доказательствам, а именно свидетельствам потерпевшей, свидетелей, допрошенным в судебном заседании, выводам экспертиз и другим.
Напомним, матроса ВМС ВСУ нашли мертвым в с. Егоровка Одесской области 11 августа 2017 года. В убийстве подозревался бывший сотрудник органов МВД. 29 сентября подозреваемого взяли под стражу.