Суд позбавив волі чоловіка за вбивство матроса ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Суд визнав винним чоловіка у вбивстві з необережності матроса Віськово-Морських сил України та засудив його до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
"Судом 42-річного чоловіка визнано винним у неумисному вбивстві матроса Військово-Морських Сил України, що сталося у серпні минулого року у с. Єгорівка. Його засуджено до 4 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно підозрюваного у скоєнні вбивства з необережності - ч. 1 ст. 119 КК України.
Обвинувачений своєї провини не визнавав. Однак суд надав правову оцінку зібраним під час досудового розслідування доказам, а саме свідченням потерпілої, свідків, допитаним у судовому засіданні, висновкам експертиз та іншим.
Нагадаємо, матроса ВМС ЗСУ знайшли мертвим у с. Єгорівка Одеської області 11 серпня 2017 року. У вбивстві підозрювався колишній співробітник органів МВС. 29 вересня підозрюваного взяли під варту.