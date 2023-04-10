Суд вернул университету имени Карпенко-Карого земли, где хотели возвести офисы и ЖК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева вернул университету имени Карпенко-Карого земли, где планировали возвести офисы и ЖК. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Цитата
«Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу Офиса Генерального прокурора, МКИП, КНУТКиТ, ГП «Укркинохроника», ГосКино, Фонда государственного имущества Украины и Киевской городской государственной администрации», - говорится в сообщении.
В МКИП пояснили, что это значит, что договор об инвестировании реконструкций Украинской студии хроникально-документальных фильмов с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительства жилого комплекса признан недействительным.
Дополнение
Верховный Суд принял решение, согласно которому МКИП сможет предоставлять разрешения на строительные работы в исторических ареалах Киева, что должно прекратить хаотичную застройку столицы.