Суд вернул университету имени Карпенко-Карого земли, где хотели возвести офисы и ЖК

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«Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу Офиса Генерального прокурора, МКИП, КНУТКиТ, ГП «Укркинохроника», ГосКино, Фонда государственного имущества Украины и Киевской городской государственной администрации», - говорится в сообщении.

В МКИП пояснили, что это значит, что договор об инвестировании реконструкций Украинской студии хроникально-документальных фильмов с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительства жилого комплекса признан недействительным.

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Верховный Суд принял решение, согласно которому МКИП сможет предоставлять разрешения на строительные работы в исторических ареалах Киева, что должно прекратить хаотичную застройку столицы.