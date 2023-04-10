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Суд повернув університету імені Карпенка-Карого землі, де хотіли звести офіси та ЖК

Суд повернув університету імені Карпенка-Карого землі, де хотіли звести офіси та ЖК

Київ • УНН

 • 1020792 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Північний апеляційний господарський суд Києва повернув університету імені Карпенка-Карого землі, де планували звести офіси та ЖК. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Цитата

«Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, МКІП, КНУТКіТ, ДП «Укркінохроніка», ДержКіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

В МКІП пояснили, що це значить, що договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

Доповнення

Верховний Суд ухвалив рішення, згідно з яким МКІП зможе надавати дозволи на будівельні роботи в історичних ареалах Києва, що має припинити хаотичну забудову столиці.

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