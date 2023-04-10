Суд повернув університету імені Карпенка-Карого землі, де хотіли звести офіси та ЖК

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«Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, МКІП, КНУТКіТ, ДП «Укркінохроніка», ДержКіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

В МКІП пояснили, що це значить, що договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

Доповнення

Верховний Суд ухвалив рішення, згідно з яким МКІП зможе надавати дозволи на будівельні роботи в історичних ареалах Києва, що має припинити хаотичну забудову столиці.