Суд попросили продлить срок досудебного расследования по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по убийству активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"На рассмотрение в Шевченковского районного суд г. Киева поступило ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению Мангера В.Н., Левина А.А., Павловского И.В., Торбина С.В. в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, по подозрению Грабчука Н.А., Васяновича В.А., Вишневского В.В., Горбунова В.А. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 УК Украины, а также за признаками преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначили на 11:00 22 февраля 2019 года.
Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018 года после нескольких месяцев лечения активистка умерла.
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Напомним, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковского суда Киева поступило ходатайство о арест главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Мангеру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За него внес залог его адвокат в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.