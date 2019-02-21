Суд попросили продовжити строк досудового розслідування у справі Гандзюк

"На розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера В.М., Левіна О.О., Павловського І.В., Торбіна С.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, за підозрою Грабчука М.О., Васяновича В.О., Вишневського В.В., Горбунова В.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 КК України, а також за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (терористичний акт) КК України", - йдеться в повідомленні.

Судове засідання з розгляду клопотання призначили на 11:00 22 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування активістка померла.

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Нагадаємо, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Мангеру було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. За нього вніс заставу його адвокат у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.