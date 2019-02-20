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СБУ: Мангер знову відмовився свідчити у справі вбивства Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Службі безпеки України заявили, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відмовився від дачі показань у кримінальному провадженні щодо злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, у спецслужбі зазначили, що у ході судового засідання голова Херсонської облради Владислав Мангер неодноразово наголошував на готовності надати показання слідству щодо пред’явленої йому підозри у вчиненні організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, а також висунутої ним версії про нібито причетність до цього злочину співробітника СБУ та пройти експертне дослідження з використанням комп’ютерного поліграфа.

"Однак 15 лютого 2019 під час проведення допиту як підозрюваного Мангера, останній жодних показань не надавав, скориставшись положеннями ст. 63 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, 20 лютого на пропозицію слідчого дати показання щодо підозри Мангеру, посилаючись на надумані, на думку органу досудового розслідування, приводи, він повторно відмовився їх давати.

"Така позиція Мангера суперечить зробленим його заявам під час судового розгляду і свідчить про небажання підозрюваного сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні та свідоме ухилення від участі у експертному дослідженні із використанням комп’ютерного поліграфа", - заявили у спецслужбі.

У відомстві додали, що орган досудового розслідування "закликає сторону захисту не робити голослівних заяв з приводу предмета доказування, необґрунтовано звинувачуючи при цьому у вчиненні особливо тяжкого злочину співробітника СБ України, а, дотримуючись своїх процесуальних обов’язків, сприяти реалізації завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України".

Нагадаємо, Мангер під час судового розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу "заявив про начебто причетність співробітника Служби безпеки України Данила Доценка" до вбивства активістки Катерини Гандзюк. У СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до злочину.

Раніше Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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