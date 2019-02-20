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СБУ: Мангер снова отказался свидетельствовать по делу убийства Гандзюк

СБУ: Мангер снова отказался свидетельствовать по делу убийства Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отказался от дачи показаний в уголовном производстве по преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в спецслужбе отметили, что в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по предъявленному ему подозрению в совершении организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБУ и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако 15 февраля 2019 во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, 20 февраля на предложение следователя дать показания относительно подозрению Мангеру, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, он повторно отказался их давать.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным его заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательное уклонение от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", - заявили в спецслужбе.

В ведомстве добавили, что орган досудебного расследования "призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, придерживаясь своих процессуальных обязанностей, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, определенных ст. 2 УПК Украины".

Напомним, Мангер во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения "заявил о якобы причастности сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко" к убийству активистки Екатерины Гандзюк. В СБУ заявили, что проверят причастность своего сотрудника к преступлению.

Ранее Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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