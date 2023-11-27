Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Киев • УНН
Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.
Хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам. Дело было открыто по иску бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 27 ноября 2023 года закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года, и обязательства вернуть бывшему акционеру в собственность акции банка
Детали
Дело было открыто по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова к НБУ, Кабмину, министерству финансов, ПриватБанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Боголюбов пытался в судебном порядке вернуть в собственность акции ПриватБанка и обжаловать договор купли-продажи акций неплатежеспособного банка, в результате которого государство приобрело в собственность 100% акций Приватбанка и потратило на его докапитализацию более 155 млрд грн.
По словам начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, суд закрыл производство по делу на основании норм Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ. В соответствии с этим законом производства по таким исковым требованиям подлежат закрытию.
Истец сформировал такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение ему акций банка, однако закон это прямо запрещает, что и констатировал суд
Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишена права собственности на приобретенные ею акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.
Напомним
15 ноября Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Производство по делу об обжаловании решения закрыли.
Справочно
Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.
Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.
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