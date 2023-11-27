Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам

Хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам. Дело было открыто по иску бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 27 ноября 2023 года закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года, и обязательства вернуть бывшему акционеру в собственность акции банка - говорится в сообщении НБУ.

Детали

Дело было открыто по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова к НБУ, Кабмину, министерству финансов, ПриватБанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Боголюбов пытался в судебном порядке вернуть в собственность акции ПриватБанка и обжаловать договор купли-продажи акций неплатежеспособного банка, в результате которого государство приобрело в собственность 100% акций Приватбанка и потратило на его докапитализацию более 155 млрд грн.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, суд закрыл производство по делу на основании норм Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ. В соответствии с этим законом производства по таким исковым требованиям подлежат закрытию.

Истец сформировал такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение ему акций банка, однако закон это прямо запрещает, что и констатировал суд - отмечается в сообщении.

Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишена права собственности на приобретенные ею акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Напомним

15 ноября Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Производство по делу об обжаловании решения закрыли.

Справочно

Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.