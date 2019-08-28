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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124332 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124491 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127177 просмотра

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Суд начал рассмотрение меры пресечения Богатыревой

Суд начал рассмотрение меры пресечения Богатыревой

Киев  •  УНН

 • 9238 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Печерском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства прокуратуры о взятии под стражу экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, передает корреспондент УНН.

Раиса Богатырева находится в зале суда с адвокатом.

Следственным судьей назначена судья Светлана Смык.

Сейчас с аргументами выступает сторона обвинения.

Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании экс-главе Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее чем через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.

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