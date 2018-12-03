Суд начал избирать меру пресечения Продану
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану. Об этом сообщила следственная судья Ирина Усатова, передает корреспондент УНН.
На заседание Мирослав Продан пришел со своими адвокатами.
Напомним, САП просит суд избрать для бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.
26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Продан во время допроса 30 ноября отказался свидетельствовать.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.