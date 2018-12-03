Суд почав обирати запобіжний захід Продану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирославу Продану. Про це повідомила слідча суддя Ірина Усатова, передає кореспондент УНН.
На засідання Мирослав Продан прийшов зі своїми адвокатами.
Нагадаємо, САП просить суд обрати для колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 89 млн грн застави.
26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада. Продан під час допиту 30 листопада відмовився свідчити.
САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки у Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.