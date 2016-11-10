Суд перенес рассмотрение дела в отношении главаря "ЛНР" И.Плотницкого на 16 ноября

Следующее заседание состоится в 9:30 16 ноября.

На сегодняшнем заседании Н.Савченко дала показания как потерпевшая в уголовном производстве.

Она, в частности, рассказала, что в плену находилась с 17 по 23 июня 2014 года, а после 23 числа - "это называется прямым похищением человека".

Напомним, 31 августа 2016 года коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении И.Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

И.Плотницкий обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.