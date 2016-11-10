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Суд переніс розгляд справи щодо ватажка "ЛНР" І.Плотницького на 16 листопада

Суд переніс розгляд справи щодо ватажка "ЛНР" І.Плотницького на 16 листопада

Київ • УНН

 • 8261 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва переніс на 16 листопада розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького у теракті і викраденні україської льотчиці Надії Савченко, передає кореспондент УНН.

Наступне засідання відбудеться о 9:30 16 листопада.

На сьогоднішньому засіданні Н.Савченко надала свідчення як потерпіла у кримінальному провадженні.

Вона, зокрема, розповіла, що у полоні перебувала з 17 по 23 червня 2014 року, а після 23 числа — “це називається прямим викраденням людини”.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І.Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.
І.Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.258 (терористичний акт) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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