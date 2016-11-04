Суд перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках под ВР на 17 ноября

"Назначенное на сегодня судебное заседание в Подольском суде отложили. Я подал заявление об отводе судьи Бородия за невыполнение требований Закона о создании равных условий для всех участников процесса. Сторона обвинения (прокуроры Шевченко и Малюк) обеспечены судом на порядок лучше, чем сторона защиты. Это нарушение одного из ключевых принципов уголовного процесса", - написал он.

И.Швайка также добавил, что суд объявит решение относительно отвода судьи в 11:30 17 ноября.

Напомним, в конце июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту массовых беспорядков 31 августа 2015 года возле Верховной Рады Украины и передала дело в суд. Подозреваемым инкриминируют совершение преступлений по статьям о "массовых беспорядках", "сопротивлении представителю власти", "угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа", а также о "незаконном обращении с оружием".

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которое охраняли правоохранители. По данным МВД, в сторону стражей порядка бросили боевую гранату.

В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, пострадал 141 человек, из них - 131 милиционер и боец ​​Нацгвардии. После событий возле Рады правоохранители сообщали, что по делу о столкновениях под парламентом о подозрении сообщили 22 лицам. Силовики заявляли, что митинг под парламентом 31 августа организовали ВО "Свобода", "Радикальная партия" и ряд других объединений. Руководство ВО "Свобода" ранее неоднократно отвергало обвинения в причастности к организации столкновений.