Суд переніс розгляд справи щодо масових заворушень під ВР на 17 листопада

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27657 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 58417 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73026 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 142854 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205363 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192661 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212839 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197250 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152788 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153840 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
86 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

2 квітня, 19:58 • 6538 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 9592 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 6693 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 7133 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 11440 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 485698 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 320807 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 382655 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 494832 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 738543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125541 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185037 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127709 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162400 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185617 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Суд переніс розгляд справи щодо масових заворушень під ВР на 17 листопада

Суд переніс розгляд справи щодо масових заворушень під ВР на 17 листопада

Київ • УНН

 • 9149 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва переніс на 17 листопада попередні слухання кримінального провадження за обвинуваченням 15 осіб у масових заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-міністр агрополітики Ігор Швайка, який є підозрюваним у справі, передає кореспондент УНН.

"Призначене на сьогодні судове засідання в Подільському суді відклали. Я подав заяву про відвід судді Бородія за невиконання вимог Закону про створення рівних умов для усіх учасників процесу. Сторона обвинувачення (прокурори Шевченко і Малюк) забезпечені судом на порядок краще, ніж сторона захисту. Це порушення одного з ключових принципів кримінального процесу", - написав він.

І.Швайка також додав, що суд оголосить рішення стосовно відводу судді об 11:30 17 листопада.

Нагадаємо, наприкінці липня Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень 31 серпня 2015 біля Верховної Ради України та передала справу до суду. Підозрюваним інкримінують вчинення злочинів за статтями про "масові заворушення", "опір представникові влади", "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", а також про "незаконне поводження зі зброєю".

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.
У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об'єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38