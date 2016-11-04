Суд переніс розгляд справи щодо масових заворушень під ВР на 17 листопада

"Призначене на сьогодні судове засідання в Подільському суді відклали. Я подав заяву про відвід судді Бородія за невиконання вимог Закону про створення рівних умов для усіх учасників процесу. Сторона обвинувачення (прокурори Шевченко і Малюк) забезпечені судом на порядок краще, ніж сторона захисту. Це порушення одного з ключових принципів кримінального процесу", - написав він.

І.Швайка також додав, що суд оголосить рішення стосовно відводу судді об 11:30 17 листопада.

Нагадаємо, наприкінці липня Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень 31 серпня 2015 біля Верховної Ради України та передала справу до суду. Підозрюваним інкримінують вчинення злочинів за статтями про "масові заворушення", "опір представникові влади", "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", а також про "незаконне поводження зі зброєю".

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об'єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.