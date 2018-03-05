Суд перенес рассмотрение дела Кернеса на 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Киевский районный суд Полтавы перенес рассмотрение уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса на 11:00 12 марта. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Гунченко.
"Заседание перенесли на 12 марта на 11:00", - сказал адвокат.
По его словам, на сегодняшнем заседании суд изучил 8 том по делу.
Напомним, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.