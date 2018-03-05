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Суд переніс розгляд справи Кернеса на 12 березня

Суд переніс розгляд справи Кернеса на 12 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Київський районний суд Полтави переніс розгляд кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса на 11 годину 12 березня. Про це повідомив УНН його адвокат Олександр Гунченко.

“Засідання перенесли на 12 березня на 11:00”, — сказав адвокат.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні суд вивчив 8 том у справі.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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