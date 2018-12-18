Суд перенес рассмотрение дела Кернеса

"Полтавский апелляционный суд сообщает, что слушания уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича, которое было назначено на 21 декабря 2018 года снято с рассмотрения в связи с тем, что судья Низельковська Л.В. находится на больничном", - говорится в сообщении.

Информацию о дате следующего судебного заседания будет размещено дополнительно.

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Напомним, Верховный суд уже дважды отказывался менять место рассмотрения жалобы ГПУ на закрытие дела в отношении Кернеса.

2 марта 2015 следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст .27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа Киевский районный суд Полтавы принял закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.