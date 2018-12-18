Суд переніс розгляд справи Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Знято з розгляду слухання справи відносно Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу.
"Полтавський апеляційний суд повідомляє, що слухання кримінального провадження щодо Кернеса Геннадія Адольфовича, Блинника Віталія Дмитровича та Сміцького Євгена Миколайовича, яке було призначено на 21 грудня 2018 року ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ, в зв’язку з тим, що суддя Нізельковська Л.В. перебуває на лікарняному", - сказано у повідомлені.
Інформацію про дату наступного судового засідання буде розміщено додатково.
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Нагадаємо, Верховний суд вже двічі відмовлявся змінювати місце розгляду скарги ГПУ на закриття справи щодо Кернеса.
2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.
10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.