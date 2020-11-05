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Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на восстановление дела "Роттердам+"

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на восстановление дела "Роттердам+"

Киев  •  УНН

 • 11272 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла на 18 ноября рассмотрение апелляционной жалобы прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 18 ноября в 10:30", - сказали в пресс-службе.

Добавим, что в решении судьи ВАКС об отмене постановления прокурора о закрытии дела "Роттердам+" написано, что оно не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, ВАКС отложил рассмотрение ходатайства об отводе прокурора Пономаренко по делу "Роттердам+".

Напомним, Высший антикоррупционный суд восстановил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.

Украинские Национальные Новости

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