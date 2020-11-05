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Суд переніс розгляд апеляційної скарги прокурора на відновлення справи "Роттердам+"

Суд переніс розгляд апеляційної скарги прокурора на відновлення справи "Роттердам+"

Київ • УНН

 • 11274 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла на 18 листопада розгляд апеляційної скарги прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду першої інстанції про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Розгляд апеляційної скарги перенесли на 18 листопада на 10:30", - сказали в пресслужбі.

Додамо, що в рішенні судді ВАКС про скасування постанови прокурора щодо закриття справи “Роттердам+” написано, що воно не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, ВАКС відклав розгляд клопотання про відвід прокурора Пономаренка у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.

Українські Національні Новини

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