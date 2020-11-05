ВАКС відклав розгляд клопотання про відвід прокурора у справі "Роттердам+"

"Сьогодні, 5 листопада, у Вищому антикорупційному суді був призначений розгляд клопотання щодо відводу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у справі "Роттердам+". У зв’язку з тим, що прокурор не з’явився на судове засідання, слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд вказаного клопотання на 11 листопада 2020 року об 11:30", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про відновлення кримінального провадження у справі про формулу "Роттердам+".

Так, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу "Роттердам+".

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи "Роттердам+" у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа "Роттердам+" наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.