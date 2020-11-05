ВАКС отложил рассмотрение ходатайства об отводе прокурора по делу "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение ходатайства об отводе прокурора САП Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+" из-за его неявки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 5 ноября, в Высшем антикоррупционном суде было назначено рассмотрение ходатайства об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора по делу "Роттердам+". В связи с тем, что прокурор не явился на судебное заседание, судья по ВАКС постановил отложить рассмотрение указанного ходатайства на 11 ноября 2020 года в 11:30", - говорится в сообщении.
Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+".
Так, Высший антикоррупционный суд восстановил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.