Суд отложил заседание по избранию меры пресечения для Мудрой, прокурор ходатайствует о залоге в размере 150 млн грн

Судья частично удовлетворил ходатайство защиты бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой и объявил перерыв до 24 августа. В свою очередь прокурор САП заявил ходатайство об избрании Мудрой меры пресечения в виде залога в размере 150 млн грн, передает УНН.

Детали

Судья частично удовлетворил ходатайство защиты — в заседании будет объявлен перерыв до 15:00 понедельника, 24 августа.

За это время защита Ирины Мудрой получит возможность ознакомиться с материалами.

В свою очередь прокурор САП ходатайствовал об избрании для Мудрой меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Дополнение

Как сообщали в НАБУ и САП, была разоблачена преступная организация, действовавшая под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

В САП указывали, что целью создания и деятельности указанной преступной организации, по версии следствия, было завладение объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений, документов о праве собственности и т. д.

Накануне прокурор в суде по делу еще одного фигуранта отметил, что, по версии следствия, в деле фигурирует Ирина Мудрая, занимавшая тогда должность заместителя руководителя Офиса Президента.

Мудрая была уволена с должности заместителя руководителя ОП.