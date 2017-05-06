Суд опубликовал повестку о вызове В.Януковича на заседание 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Оболонский районный суд города Киева опубликовал повестку о вызове в качестве обвиняемого бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 18 мая. Копию документа за подписью судьи Владислава Девятко обнародовано на сайте Судебной власти Украины, передает УНН.
"Оболонский районный суд г.Киева вызывает Вас в качестве обвиняемого на 10 ч. 00 мин. 18 мая 2017 года по делу по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины", - говорится в опубликованной копии документа.
В копии повестки также отмечается, что стороне защиты "предоставлено программную возможность для участия Януковича В.Ф. в подготовительном судебном заседании в режиме видеоконференции".
Напомним, суд продолжит подготовительное заседание по делу В.Януковича 18 мая.
Добавим, 4 мая суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича и отказал защите в отложении предварительного заседания.
Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.