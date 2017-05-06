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Суд опублікував повістку про виклик В.Януковича на засідання 18 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва опублікував повістку про виклик як обвинуваченого колишнього президента України Віктор Януковича на засідання 18 травня. Копію документа за підписом головуючого судді Владислава Дев'ятка оприлюднено на сайті Судової влади України, передає УНН.

Суд опублікував повістку про виклик В.Януковича на засідання 18 травня

"Оболонський районний суд м. Києва викликає Вас як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 18 травня 2017 року у справі по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України", - йдеться в опублікованій копії документа.

У копії повістки також зазначається, що стороні захисту "надано програмну можливість для участі Януковича В.Ф. в підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції".

Нагадаємо, суд продовжить підготовче засідання у справі В.Януковича 18 травня.

Додамо, 4 травня суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича і відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.

Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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