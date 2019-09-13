Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на приговор Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы адвокатов Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда експрезидент Украины Виктору Януковичу. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.
“Объявили перерыв по делу в связи с необходимостью стороны защиты согласовать общую позицию с клиентом”, — сказали в пресс-служба.
Также, в пресс-службе отметили, что рассмотрение жалобы продолжат 23 сентября в 11:00.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес експрезиденту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.