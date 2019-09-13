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Суд оголосив перерву у розгляді апеляції на вирок Януковичу

Суд оголосив перерву у розгляді апеляції на вирок Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Київський апеляційний суд оголосив перерву у розгляді скарги адвокатів Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду експрезидент України Віктору Януковичу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

“Оголосили перерву в справі у зв’язку з необхідністю сторони захисту узгодити спільну позицію з клієнтом”, — сказали в пресслужбі.

Також, в пресслужбі зазначили, що розгляд скарги продовжать 23 вересня о 11:00.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

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