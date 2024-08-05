Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Печерский районный суд Киева обязал представителей Государственного бюро расследований открыть уголовное производство против должностных лиц Государственной налоговой службы по заявлению совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки за нанесение тяжких имущественных убытков акционерам финучреждения, пишет УНН.

Как говорится в решении суда, Елена Соседка обратилась в суд с жалобой на бездействие следователя ГБР, который не внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления.

В своем заявлении Соседка сообщила, что группа должностных лиц совершила умышленное тяжкое преступление путем превышения служебных полномочий. В частности, она указала, что должностные лица ГНС Украины, в частности руководство, в том числе Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, использовали власть или служебное положение вопреки интересам службы, а также внесли заведомо недостоверные сведения в официальный документ, что повлекло наступление тяжких имущественных последствий для акционеров АО "АКБ "Конкорд".

Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

"Жалобу - удовлетворить. Обязать компетентных должностных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Соседки Елены Вильевны от 20.03.2024 года о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование, о чем проинформировать заявителя. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда от 11 апреля 2024 года.

Соседка в эксклюзивном комментарии УНН рассказала, что, несмотря на то, что соответствующее решение суд принял еще в апреле этого года, ей до сих пор не известно, открыло ли ГБР уголовное дело по ее заявлению против руководства ГНС. "ГБР мне до сих пор не сообщило, открыто ли уголовное производство", - отметила она.

Напомним

Государственная налоговая служба проводила проверку деятельности банка "Конкорд" после решения НБУ о его ликвидации. Проверка длилась три месяца и, по словам Елены Соседки, по ее результатам был составлен акт, в котором говорилось о нарушениях на общую сумму 700 тыс. грн. Однако, как утверждает Соседка, по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева налоговики незаконно "дорисовали" 392 млн грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в лице ликвидатора банка "Конкорд" обжаловал указанный акт в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. После этого была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.