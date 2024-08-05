Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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