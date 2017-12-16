Суд избрал домашний арест для трех охранников Дыминского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Суд применил домашний арест в отношении трех охранников бизнесмена Петра Дыминского, которым сообщено о подозрении относительно предоставления заведомо ложных показаний. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Суд избрал им домашний арест", - отметил представитель Нацполиции.
Он уточнил, что трем охранникам П.Дыминского было сообщено о подозрении по ч.2 ст. 384 ("предоставление заведомо ложных показаний") УК.
Напомним, Национальная полиция Украины подала документы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе для объявления львовского бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области, в международный розыск.
12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района Львовской области.
Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.