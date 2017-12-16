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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 13761 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103923 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119074 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103927 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106269 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117275 просмотра

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Суд избрал домашний арест для трех охранников Дыминского

Суд избрал домашний арест для трех охранников Дыминского

Киев  •  УНН

 • 11125 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Суд применил домашний арест в отношении трех охранников бизнесмена Петра Дыминского, которым сообщено о подозрении относительно предоставления заведомо ложных показаний. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Суд избрал им домашний арест", - отметил представитель Нацполиции.

Он уточнил, что трем охранникам П.Дыминского было сообщено о подозрении по ч.2 ст. 384 ("предоставление заведомо ложных показаний") УК.

Напомним, Национальная полиция Украины подала документы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе для объявления львовского бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области, в международный розыск.

12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.

Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района Львовской области.

Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

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