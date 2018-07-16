Суд избрал арест для председателя РГА, подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье

"Суд, учитывая доводы процессуального прокурора, избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", - сказала пресс-секретарь.



Напомним, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице. Впоследствии в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая в результате ДТП.



Прокуратура Закарпатской области подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Перечинской РГА.