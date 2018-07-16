Суд обрав арешт для голови РДА, підозрюваного у смертельній ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав голові Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефіру, підозрюваному у смертельній ДТП, запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Закарпатської області Марина Безега.
"Суд, врахувавши доводи процесуального прокурора, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", - сказала прес-секретар.
Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.
Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА.