Суд обрав арешт для голови РДА, підозрюваного у смертельній ДТП на Закарпатті

"Суд, врахувавши доводи процесуального прокурора, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", - сказала прес-секретар.



Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.



Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА.