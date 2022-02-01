Суд Норвегии отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении массового убийцы Брейвика

Детали

В прошлом месяце Брейвик подал прошение о слушании по условно-досрочному освобождению в окружном суде Телемарка.

Но суд принял решение, что он остается потенциальной угрозой для людей.

"Поскольку его психическое состояние не изменилось, существует очевидный риск того, что он вернется к поведению, которое привело к террористическим актам 22 июля 2011 года", - говорится в постановлении суда.

В постановлении говорится, что он "использовал крайнее насилие как инструмент для достижения своих собственных политических целей", и суд не сомневается в том, что (Брейвик) все еще сегодня имеет возможность совершать новые серьезные преступления, которые могут подвергать опасности других".

Психиатр, который наблюдал Брейвика с 2012 года, заявил, что ему нельзя доверять, тогда как сотрудник тюрьмы заявил на слушаниях, что "существует непосредственная опасность" того, что в случае освобождения Брейвик снова совершит серьезные преступления.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик заявил, что его клиент должен быть освобожден, чтобы доказать, что он исправился и больше не угрожает обществу, а это невозможно доказать, пока он находится в полной изоляции.

Постановление суда может быть обжаловано. Норвежская телекомпания TV2 процитировала слова юриста Сторрвика, который заявил, что он подаст апелляцию на это решение.

Дополнение

Брейвик отбывает максимальный в Норвегии 21-летний срок за подрыв бомбы в правительственном районе Осло и расстрел в летнем лагере для левых молодежных активистов.

На суде он был признан вменяемым, хотя обвинение утверждало, что он был в состоянии психоза.

Брейвик может находиться под стражей более 21 года в соответствии с положением, которое позволяет властям держать преступников в тюрьме до тех пор, пока они считаются угрозой для общества.