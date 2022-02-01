Суд Норвегії відхилив клопотання про умовно-дострокове звільнення масового вбивці Брейвіка

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У вівторок норвезький суд ухвалив, що вкрай правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік, який убив 77 людей у ​​2011 році, повинен залишатися у в'язниці, заявивши, що зберігається "очевидний ризик" того, що він може повернутися до поведінки, яка призвела до масового розстрілу. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.