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Шахед-136

Суд Норвегії відхилив клопотання про умовно-дострокове звільнення масового вбивці Брейвіка

Суд Норвегії відхилив клопотання про умовно-дострокове звільнення масового вбивці Брейвіка

Київ • УНН

 • 14198 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У вівторок норвезький суд ухвалив, що вкрай правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік, який убив 77 людей у ​​2011 році, повинен залишатися у в'язниці, заявивши, що зберігається "очевидний ризик" того, що він може повернутися до поведінки, яка призвела до масового розстрілу. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Минулого місяця Брейвік подав прохання про слухання щодо умовно-дострокового звільнення в окружному суді Телемарка.
Але суд ухвалив рішення, що Брейвік лишається потенційною загрозою для людей.

"Оскільки його психічний стан не змінився, існує очевидний ризик того, що він повернеться до поведінки, яка призвела до терористичних актів 22 липня 2011 року", - йдеться в ухвалі суду.

У постанові говориться, що він "використав крайнє насильство як інструмент для досягнення своїх власних політичних цілей", і суд "не сумнівається в тому, що (Брейвік) все ще сьогодні має можливість вчиняти нові серйозні злочини, які можуть наражати на небезпеку інших".

Психіатр, який спостерігав Брейвіка з 2012 року, заявив, що йому не можна довіряти, тоді як співробітник в'язниці заявив на слуханнях, що "існує безпосередня небезпека" того, що у разі звільнення Брейвік знову вчинить серйозні злочини.

Адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік заявив, що його клієнт повинен бути звільнений, щоб довести, що він виправився і більше не загрожує суспільству, а це неможливо довести, поки він знаходиться в повній ізоляції.

Постанова суду може бути оскаржена. Норвезька телекомпанія TV2 процитувала слова юриста Сторрвіка, який заявив, що Брейвік подасть апеляцію на це рішення.

Доповнення

Брейвік відбуває максимальний у Норвегії 21-річний термін за підрив бомби в урядовому районі Осло та розстріл у літньому таборі для лівих молодіжних активістів.

На суді він був визнаний осудним, хоча звинувачення стверджувало, що він був у стані психозу.

Брейвік може перебувати під вартою понад 21 рік відповідно до положення, яке дозволяє владі тримати злочинців у в'язниці доти, доки вони вважаються загрозою для суспільства.

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