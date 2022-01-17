Норвезький вбивця Брейвік постане перед судом із проханням про дострокове звільнення

Деталі

У 2011 році Брейвік убив 77 людей внаслідок вибуху бомби та вогнепальної зброї, і сім'ї жертв і тих, хто вижив, побоюються, що він публічно відстоюватиме свої крайні погляди під час слухань, які, за словами експертів навряд чи забезпечать йому дострокове звільнення.

Слухання триватиме три дні.

Під час терактів Брейвік стверджував, що є командиром таємного християнського військового ордену, який замишляє антимусульманську революцію в Європі. Слідчі не виявили жодних слідів групи.

Контекст

У 2012 році Брейвіка було засуджено до максимального терміну в 21 рік з пунктом, який рідко використовується в норвезькій системі правосуддя, про те, що він може бути взятий під варту на невизначений термін, якщо він, як і раніше, вважатиметься небезпечним для суспільства. Саме цей пункт означає, що він може вимагати слухання щодо умовно-дострокового звільнення через 10 років. І хоча це, ймовірно, означає довічне ув'язнення, це також відкриває можливість того, що Брейвік може вимагати щорічних слухань щодо умовно-дострокового звільнення, на яких він зможе викласти свої погляди.

Під час судового процесу у 2012 році він щодня входив до зали суду, салютуючи стиснутим кулаком, і казав скорботним батькам, що хотів би вбити більше. Він намагався створити фашистську партію у в'язниці та зв'язався поштою з правими екстремістами в Європі та США. Співробітники в'язниці конфіскували багато з цих листів, побоюючись, що Брейвік надихне інших на вчинення насильницьких нападів.

У 2016 році він подав до суду на уряд, заявивши, що його ізоляція від інших ув'язнених, часті обшуки з роздяганням та той факт, що на початковому етапі ув'язнення на нього часто одягали кайданки, порушували його права людини.

Брейвік має три камери в крилі суворого режиму в'язниці Шієн. Камери обладнані ігровими приставками, телевізором, DVD-плеєром, електронною друкарською машинкою, газетами та тренажерами. У нього є щоденний доступ до великого двору для прогулянок.

Додамо

22 липня 2011 року після кількох місяців ретельної підготовки Брейвік підірвав замінований автомобіль біля штаб-квартири уряду в Осло, вбивши вісім людей та поранивши десятки. Потім він поїхав на острів Утойя, де відкрив вогонь по літньому табору молодіжного крила лівої Лейбористської партії. Там було вбито 69 людей, більшість із них підлітки, перш ніж Брейвік здався поліції.