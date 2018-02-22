Суд не может начать рассмотрение дела об убийстве сотрудницы Одесского СИЗО

Обвинительный акт в отношении подозреваемого Василия Чемериза передали в Малиновский районный суд в начале января. Его обвиняют по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (“Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство”).

Сегодня подсудимого Василия Чемериза снова не доставили в суд из николаевского СИЗО. В следственном изоляторе заявляют, что не получали требования доставить обвиняемого. Однако в суде сообщают, что у них стоит отметка о передаче данного постановления. В связи с отсутствием на заседании обвиняемого рассмотрение дела перенесли на 5 марта.

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Отметим, по словам адвоката подсудимого Сергея Потопальского, в целях безопасности Василий Чемериз находится именно в николаевском СИЗО, а не в одесском. Кроме того, в убийстве он видит политический мотив, однако какой именно – не уточняет.

Напомним, 17 августа в Одесском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Елену Порошенко и расчленил ее тело. В январе текущего года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.