Суд не може розпочати розгляд справи щодо вбивства співробітниці Одеського СІЗО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 лютого. УНН. Засідання у справі про жорстоке вбивство співробітниці одеського СІЗО Олени Порошенко, яке було заплановано на сьогодні в Малиновському районному суді Одеси, вчергове перенесли. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Обвинувальний акт щодо підозрюваного Василя Чемериза передали до Малиновського районного суду на початку січня. Його звинувачують за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (“Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство”) .
Сьогодні підсудного Василя Чемериза знову не доставили до суду з миколаївського СІЗО. У слідчому ізоляторі заявляють, що не отримували вимоги доставити обвинуваченого. Однак в суді повідомляють, що у них стоїть позначка про передачу даної постанови. У зв'язку із відсутністю на засіданні обвинуваченого розгляд справи перенесли на 5 березня.
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Відзначимо, за словами адвоката підсудного Сергія Потопальського, в цілях безпеки Василь Чемериз перебуває саме в миколаївському СІЗО, а не в одеському. Крім того, в убивстві він вбачає політичний мотив, однак який саме – не уточнює.
Нагадаємо, 17 серпня в Одеському слідчому ізоляторі №21 один з ув'язнених вбив працівницю ізолятора Олену Порошенко і розчленував її тіло. У січні поточного року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського слідчого ізолятору.