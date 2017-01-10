Суд над экс-беркутовцами перенесли на 17 января
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Судебное заседание по делу об убийстве 39 человек 20 февраля 2014 г. во время Евромайдана перенесли на 17 января. Об этом заявил судья, передает корреспондент УНН.
"Я прошу прекратить митинг и все эти плакаты убрать из судебного заседания. Требование председательствующего не выполняется. В связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых суд откладывает судебное заседание до 11.30 17 января 2017 г.", - сказал он.
После объявления судьей перерыва, присутствующие начали кричать "Ганьба".
Напомним, в Святошинском суде сегодня приступили к рассмотрению эпизода убийства Устима Голоднюка во время событий 20 февраля 2014 г. в центре Киева, показания предоставил отец погибшего.
Как сообщал УНН, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции, который отдавал незаконный приказ о силовом освобождении Майдана Незалежности в Киеве от участников акции протеста и отдал этот приказ исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", что привело к тяжелым последствиям.